Quel est le programme du seul évènement physique de la WWDC 2023 ?

Le planning du special event

State Of Union

Inside the Ring

Inner Meadow

vue incroyable

Apple Design Award

activité spéciale en soirée

La fin des évènements en présentiel

profiter des activités jusqu'au soir

Les invités auront droit aux fameux rafraîchissements le matin (généralement les viennoiseries sont en abondance). Vers 10 heures, ils pourront assister à laAprès laLa première proposera -comme son nom l'indique- un petit tour à l'intérieur de l'Apple Park : le Caffe Macs, un petit guide sur l'architecture des lieux, découvrir ladu haut du donut, et assister à une exposition dans la Galerie. La seconde accompagnera les participants dans les jardins, avec une petite visite guidée sur leur conception. Apple prévoit également d'organiser less à 17 h 30, avant une(genre gala ?).En effet, en dehors de la keynote et de la traditionnelle State Of Union du premier jour, agrémenté par les Apple Design Awards en soirée pour quelques privilégiés tirés au sort, la firme proposera l'ensemble de ses conférences en ligne le reste de la semaine.Pour cela, elle avait organisé une petite loterie et avait commencé à! Les chanceux pourront rencontrer des ingénieurs d'Apple, visiter le Developer Center, assister à la cérémonie desetCôté organisation, ceux qui prévoient de se rendre à l'événement ont du confirmer leur présence jusqu'au 10 avril,