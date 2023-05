Apple perd un 3e responsable de ses services

Eddy Cue, l'homme à tout faire

Des troubles au niveau de la direction ?

. Embauché en 2013 par Apple, il était auparavant vice-président principal du marketing et de la distribution de Hulu.On lui doit notamment la conclusion des accords sportifs avec laet la, et plus généralement une participation à plusieurs accords de contenu Apple TV+ depuis 2017.(qui va commencer à ne plus savoir où donner de la tête).Pete Distad est leà quitter l'entreprise au cours des derniers mois, juste après Peter Stern (responsable des services) et Michael Abbott (responsable des services iCloud).Avec ce départ,au niveau des programmes sportifs, mais Cupertino serait toujours à la recherche d'un remplaçant pour reprendre les autres fonctions laissées vacantes.Cette situation laisse donc imaginer de profonds changements à la direction des Services, voire -pour certains- confirmer un profond malaise au sein des équipes, comme a pu le montrer le mouvement. Bref, Carol Surface -la toute nouvelle directrice des ressources humaines (présentée comme la meilleure DRH au monde par la profession) aura également du pain sur la planche au niveau du recrutement et de la fidélisation des équipes