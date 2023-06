No Man's Sky se pose enfin sur la planète Mac, y compris pour les modèles Intel

No Man's Sky vient d'atterrir sur Mac

Sur Mac Apple Silicon et Intel

La publication sur Twitter de Sean Murray n'était pas de l'esbroufe, et le jeu d'aventure spatiale à succès du studio Hello Games est finalement disponible dès aujourd'hui sur Mac . L'éditeur promet de hautes performances, des temps de chargement optimisés, et la prise en charge des manettes, de l'API graphique d'Apple Metal 3 et de Metal FX (qui permet la mise à l'échelle en temps réel à la manière du FSR d'AMD et du DLSS de Nvidia). Autre point intéressant,. Cela devrait ravir les possesseurs de Mac Intel, dont certains sont tout à fait capables de délivrer la puissance nécessaire.Le titre qui a profité de nombreuses mises à jour depuis sa sortie mettra le joueur dans la peau d'un pilote de vaisseau qui pourra endosser plusieurs spécialités afin de récolter des ressources, de s'allier à différentes factions et d'Le titre se démarque à nouveau de Resident Evil Village pour sa distribution puisqu'. Les possesseurs de la version Steam seront donc ravis de pouvoir s'y adonner dès aujourd'hui sur notre plateforme de prédilection. Le titre nécessite un Mac sous macOS Monterey 12.3, un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM, une Radeon Pro 570X avec 4Go de mémoire vidéo et 16 Go d'espace de stockage minimum.La configuration GPU laisse donc de nombreux Mac sur le carreau, les possesseurs de MacBook Air Intel peuvent passer leur chemin, ce qui met en évidence. Reste à savoir si Apple sera capable d'étoffer le catalogue disponible sur Mac pour en faire une plateforme de jeu décente , de préférence avec des titres récents,