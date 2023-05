No Man's Sky va-t-il enfin débarquer sur la planète Apple ?

No Man's Sky en approche sur Mac ?

libérer le potentiel des puces Apple Silicon

Une annonce à la WWDC et une version VR pour le casque Apple ?

Alors qu'Apple avait profité de la WWDC 2022 pour annoncer l'arrivée de Resident Evil Village et de No Man''s Sky sur Mac , les joueurs n'ont finalement eu que le premier des deux titres à se mettre sous la dent cette année., entre autres grâce à la mise à l'échelle en temps réel MetalFX Upscaling. Un tweet de Sean Murray, le dirigeant et cofondateur du Studio Hello Games à qui l'on doit No Man's Sky (ainsi que la saga Joe Danger et The Last Campfire), permet d'espérer une annonce imminente.Même s'il ne faut pas s'emballer, au risque de déchanter,, le titre étant déjà compatible avec les casques de réalité virtuelle sur PC et PlayStation. Nous ne devrons toutefois pas patienter très longtemps pour en avoir le cœur net puisque la keynote d'ouverture de la WWDC 2023 aura lieu le 5 juin prochain à 19h, heure française.