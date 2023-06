Laisseriez-vous votre enfant de 10 ans utiliser un casque de réalité virtuelle ?

Des comptes enfants dès 10 ans pour le Quest aux US

A partir de 13 ans en France

Ce produit n’est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 13 ans. La taille du casque n’est pas adaptée aux enfants et une taille inadaptée peut entraîner une sensation d’inconfort voire des effets néfastes pour la santé. Par ailleurs, les jeunes enfants sont à une période essentielle de leur développement visuel.



Toute utilisation prolongée par des enfants de 13 ans et plus

doit être évitée, car elle pourrait avoir un impact négatif sur leur coordination œil-main, leur équilibre et leur capacité à effectuer plusieurs tâches en meme temps.

• Les adultes doivent surveiller les enfants de 13 ans et plus pendant et après leur utilisation du casque pour:

• S’assurer que les enfants se conforment à ces mises en garde,

notamment les conditions décrites dans les parties « Avant d’utiliser votre dispositif de réalité virtuelle » et « Utilisation uniquement dans un environnement sûr» ;

• S’assurer qu’ils ne présentent aucun des symptômes décrit dans les présentes mises en garde (y compris ceux décrits dans la présente partie ou dans les parties « Symptômes physiques » et « Affections dues à des mouvements répétitifs ») ;

• Veiller à ce que les enfants utilisent du contenu approprié (compte tenu des classements de contenu et de confort) et recourir au contrôle parental, le cas échéant ; et

• Limiter le temps que les enfants passent à utiliser le casque et s’assurer qu’ils fassent des pauses durant l’utilisation.

Meta s'est ainsi fendu d'un billet de blog officiel annonçant. Ce compte devra obligatoirement être approuvé par les parents et ces derniers pourront contrôler les Apps et expériences qui seront disponibles, ainsi que le temps d'utilisation. Avec les réglages de base, Meta indique que seuls les programmes appropriés seront proposés, que le compte sera obligatoirement privé (nécessitant un accord pour être suivi) et l'activité cachée pour les autres utilisateurs, et que les enfants de moins de 13 ans ne recevront pas de messages publicitaires. Le metavers Horizon World nécessitera toujours d'avoir 13 ans pour en profiter. Notons que ce dernier est uniquement accessible aux personnes d'au moins 18 ans en Europe.Selon les documents officiels de Meta pour la France,(toutes générations confondues), notamment pour des raisons de santé :Si le casque n'est pas conseillé aux enfants de moins de 13 ans,(à l'enfant ou aux parents), par exemple dans certaines salles d'arcade, ou encore lors d'évènements sportifs. Etant personnellement possesseur de casques VR depuis le tout premier kit de développement de ce qui s'appelait alors l'Occlus Rift (Oculus a ensuite été racheté par Meta pour la modique somme de 2 milliards de dollars), j'avoue ne pas avoir résisté à l'envie de faire essayer la bête quelques minutes à mes chères têtes blondes, qui ont bien évidemment été émerveillées. Reste à savoir quel âge minimum fixera Apple, en fonction des pays et en accord avec les organismes spécialisés, pour son casque Vision Pro lorsque ce dernier sera disponible.