L'Atari 2600+ : une console mythique de retour pour Noël

Après Nintendo, PlayStation ou encore Sega,Pour rappel, l’Atari 2600 est arrivée en 1977 aux États-Unis (elle portait alors le nom de VCS), mais un peu plus tard en France, en 1981. Avec plus de 30 millions d’unités vendues,, avec son joystick et son boîtier en bois avec des boutons levier en métal. Le look était soigné, de même que celui des cartouches vendues. On pouvait jouer aux meilleurs titres du moment :(en NTSC, mais seulement 104 en PAL et 8 en SECAM).Elle est vendue avec son joystick CX40+, une manette de jeu recréée à l’identique en impression 3D. Elle comprend(comprenant notamment Adventure, Missile Command et Yars' Revenge) avec le même système de positions au dos. Notons qu'il sera ainsi possible de jouer à la fois les cartouches de jeu Atari 2600 et 7800.Côté technique,. De son coté le Joystick CX40+ disposera d'une connexion filaire avec un connecteur DB9.. La manette avec roue CX-30, qui faisait partie des accessoires de l’époque, sera vendue à part avec une cartouche de jeux 4-en-1 (pour 34,99 euros).