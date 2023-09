Une console aux airs de Switch et un portable refroidi par eau chez Lenovo

Legion Go : la réponse de Lenovo à la ROG Ally d'Asus

Lenovo Legion Glasses

Un PC portable refroidi par eau

Si le Steam Deck n'était pas la première console/PC portable sur le marché,. Ce marché a ainsi récemment attiré Asus avec l'intéressante ROG Ally , dont nous publierons prochainement un test, et c'est aujourd'hui au tour de Lonovo de dégainer son propre modèle. Dans un autre registre,Cette dernière tourne sous Android avec une puce de smartphone milieu de gamme et met l'accent sur le cloud gaming tout en offrant une autonomie très appréciable (plus de 12 heures en usage réel)., inspiré à l'évidence par la Switch de Nintendo, au succès commercial phénoménal . Comme sa cousine Asus, et contrairement au Steam Deck qui tourne sur Steam OS basé sur Linux, le Legion Go embarque Windows 11, pour le meilleur comme le pire.Ce système permet en effet de(gros avantage, même si Valve a fait un très bon travail, certains titres et surtout services de cloud gaming ne sont pas disponibles nativement),. Les différentes surcouches des constructeurs -Armoury Crate chez Asus, Legion Space chez Lenovo- peuvent donc faire la différenceComme pour la ROG Ally d'Asus, l(une version légèrement modifiée du Ryzen 7840U avec une fréquence turbo passant de 5,1 GHz à 4,6 GHz et un TDP de 9 à 30W afin d'optimiser l'autonomie, ainsi qu'une partie XDNA AI désactivée), épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X.Sur ce point Lenovo fait mieux techniquement qu'Asus, dont la ROG Ally est dotée d'une dalle 7 pouces Full HD 120 Hz.(il sera toutefois possible de descendre en 800p) et le format 16:10 un peu moins adapté au jeu que le 16:9 pris en charge par l'ensemble des titres.Lenovo intègre du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, un SSD PCIe Gen4 allant jusqu'à 1 To, ainsi qu'un emplacement micro-SD permettant d'étendre le stockage jusqu'à 2 To supplémentaires, 2 ports USB-C, et une batterie de 49,2 Wh (40 Wh sur la ROG Ally).. Reste à savoir ce que donnera l'autonomie, tournant généralement autour de 90 minutes maximum sur des jeux exigeants sur ce type de matériel.Bien entendu,, à l'image de la Switch (une béquille est également d ola partie, comme sur la Nintendo). Bon point, Lenovo propose des des joysticks à effet Hall, garantissant une absence totale du fameuxentachant l'expérience sur d'autres modèles.Le constructeur profite de l'IFA pour montrer. Les lunettes sont équipées de dalles Micro-OLED et sont compatibles avec le Legion Go, mais également avec les smartphones iOS et Android, les Mac et les PC. La firme ne donne pas plus de détails mais annonceEnfin, Lenovo présente le Legion 9i, qui outre son équipement haut de gamme pour joueurs (Intel Core i9-13980HX, RTX 4090 mobile, dalle Mini-LED 3,2K 165 Hz) se distingue de la masse par(pas de réservoir ni de radiateur externe) pour la VRAM du GPU couplé à trois ventilateurs pour le refroidissement par air des autres composants. Un capot en copeaux de carbone forgé offre également un motif unique pour chaque modèle.