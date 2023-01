Un souci avec l'App Store en France (Resident Evil Village retiré, retard pour DaVinci Resolve) ?

Tiens serait-ce le nouveau MacBook Pro 14/16 M2 (Wi-Fi 6E) ? (réponse demain ?)

Il y a une heure à peine, on apprenait qu'Apple pourrait bien sortir de nouveaux Mac, et ce, demain ! Or, un MacBook Pro inédit portant le numéro d'identification A2779 semble avoir été déposé dans une base de données réglementaire canadienne la semaine dernière.