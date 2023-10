Moins de 1% de joueurs sur Mac : Pas de portage de Counter-Strike 2

Pas de Counter-Strike 2 sur Mac

Moins de 1% de joueur sur Mac

vous faire défourailler et insulter en boucle

Pour rappel, si vous pouviez vous adonner tranquillement à Counter-Strike : Global Offensive depuis 2012 sur Mac et jusqu'au 28 septembre dernier, la dernière mise à jour majeure a fait passer le titre en Counter-Strike 2. Petite surprise pour ceux qui ne suivaient pas forcément le développement,Petite consolation,en faisant un clic doit sur le titre du jeu au sein de votre bibliothèque, puis en choisissant Propriétés, avant de sélectionner l'onglet Bêta et la lignedans les options du programme de test.Au sein d'un eFAQ,(tout cumulé et donc encore moins uniquement pour le Mac)et que l'effort afin de leur permettre de continuer à s'y adonner n'en vaut évidemment pas la chandelle.Pourgoûter au plaisir de Counter-Strike 2,(qui a dit pour une vraie plateforme de jeu ?), opter pour le cloud gaming, ou passer par Boot Camp pour le Mac Intel, et par le Game Porting Toolkit pour les Mac Apple Silicon.