Lies of P vient vous casser le nez sur Mac Apple Silicon

Lies of P : Pinocchio au pays des Souls

Fracture(s) du nez garantie(s)

Lies of P Neowiz 59.99€

Depuis les jolis succès de la saga Souls de FromSoftware avec comme point culminant le carton planétaire d'Elden Ring (qui m'aura personnellement fait pleuré du sang avant de pouvoir voir défiler le générique de fin et de le désinstaller rageusement dans la foulée),Si l'exercice n'est pas simple, le studio Round8 et l'éditeur Neowiz Games semblent avoir réussi à relever le défi de fort belle manière., mais en puisant également énormément dans l'univers dark-fantasy pour proposer une atmosphère particulière et intéressante. En bon Souls-like,. Le plaisir venant justement de la satisfaction d'avoir réussi à occire un ennemi particulièrement coriace, tout en ayant frôlé à plusieurs reprises la crise de nerf.(qui vient juste d'afficher sa compatibilité Mac en sus des PC Windows) car vous aurez l'avantage, pour le même tarif de 59,99 euros, de pouvoir en profiter sur plusieurs plateformes. Le jeu nécessite 37,65 Go d'espace de stockage libre et un Mac avec une puce Apple Silicon.