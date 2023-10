Microsoft va bloquer les accessoires sans licence sur Xbox

Une licence sinon rien pour les accessoires Xbox

Le fameux message d'erreur en question

Contrer les tricheurs

Les accessoires Microsoft et d'autres partenaires matériels Xbox sous licence sont conçus et fabriqués selon des normes de qualité en matière de performances, de sécurité et de sûreté. Les accessoires non autorisés peuvent compromettre l'expérience de jeu sur les consoles Xbox (Xbox One, Xbox Series X/S.) Les joueurs peuvent recevoir un avertissement contextuel indiquant que leur accessoire n'est pas autorisé. Finalement, l’utilisation de l’accessoire non autorisé sera bloquée pour préserver l’expérience de jeu sur console. Pour une liste complète des accessoires pris en charge sur les consoles Xbox, veuillez visiter www.xbox.com/accessories

Plusieurs utilisateurs de manettes exotiques ou d'accessoires bidouillés ont récemment vu afficher le nouveau message d'erreur 0x82d60002 sur leur Xbox, indiquant clairement queIl s'agit principalement de manettes (en majorité des modèles sans fil), de casques, des microphones, ou encore d'adaptateurs (par exemple pour des sticks arcade comme ceux de Brook , ou encore de systèmes permettant de faciliter le jeu pour des personnes souffrant d'un handicap)pour les appareils conçus officiellement pour la console.mais cela aura également pour conséquence de rendre inutiles des périphériques achetés à bas prix, ou encore des bidouilles permettant de faire fonctionner des accessoires qui n'étaient pas prévus initialement pour la console. Nos confrères de Windows Central ont reçu des détails de la part d'un porte-parole de Microsoft sur le sujet :