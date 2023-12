Plus de 50 millions de PlayStation 5 vendues ! Gros carton pour Sony !

Plus de 50 millions de PlayStation 5 vendues

Un engouement mondial pour la PS5 !

Atteindre cette étape des ventes de PS5 témoigne du soutien indéfectible de la communauté PlayStation mondiale et de sa passion pour les expériences incroyables créées par les talentueux développeurs des studios PlayStation et de nos partenaires. Nous sommes reconnaissants envers tous nos joueurs qui ont rejoint l'aventure PS5 jusqu'à présent, et nous sommes ravis que ce soit la première période des fêtes depuis le lancement où nous disposons d'un approvisionnement complet en consoles PS5 – donc tous ceux qui souhaitent en obtenir une le pourront.



L’engouement des joueurs pour la PS5 est plus fort que jamais, ce qui fait de ce mois de novembre 2023 le plus important pour les consoles PlayStation au niveau des ventes. Cet élan a été alimenté par des succès récents tels que le jeu PS5 acclamé par la critique Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games, ainsi que par des titres de studios tiers, notamment Baldur's Gate 3 de Larian Studios et Alan Wake 2 de Remedy Entertainment et Epic Games. EA SPORTS FC 24, le dernier né du jeu de sport favori des joueurs, et les débuts de Roblox sur PlayStation, qui séduit les joueurs de tous âges, ont également été extrêmement populaires auprès de la communauté.

C'est désormais officiel,La Playstation 5 a été lancée le 12 novembre 2020 aux US, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et au Japon, puis le 19 novembre de la même année en France et dans le reste du monde, soit en pleine période de crise sanitaire mondiale.Malgré un contexte difficile, notamment une pénurie de pièces ne permettant pas à Sony de répondre à la demande,A l'image de la Switch avec des titres comme Mario Kart, Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kindom (entre autres),(toutefois, certains titres sont désormais portés sur PC). Au sein du communiqué officiel , Jim Ryan, le dirigeant de Sony Interactive Entertainment indique :Bref,avec l'arrivée d'autres titres comme Marvel's Wolverine, ainsi qu'une éventuelle exclusivité temporaire sur le très attendu Gran Theft Auto 6 dont la sortie en 2025 pourrait bien accompagner celle de la PlayStation 5 Pro.