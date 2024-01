Death Stranding est dispo sur iPhone, iPad et Mac, mais pas en France !

Death Stranding n'est pas disponible en France

Malheureusement Death Stranding Director's Cut ne sera pas disponible sur l'App Store en France le jour du lancement, mais rassurez-vous, nous avons toujours prévu de le sortir en France à une date ultérieure. Dès que nous aurons une mise à jour sur la situation, nous vous le ferons savoir.

Voici le triste message de l'App Store

Encore un peu de patience pour les joueurs français

Uniquement sur Mac Apple Silicon, iPhone 15 Pro et iPad M1/M2

Les joueurs français qui attendaient impatiemment ce 30 janvier 2024 pour lancer une petite partie de Death Stranding Director's Cut en sont pour leurs frais. En effet,Cette absence étant particulière à la France, il se pourrait bien que l'App Store français nous refasse le coup de Resident Evil Village (et d'autres Apps qui ont pu retrouver plus ou moins rapidement le chemin de la boutique depuis) , avecDeath Stranding vous met dans la peau du héros SamuelPorter Bridges incarné par Norman Reedus (Mads Mikkelsen -dans un rôle qui lui va comme un gant- et Léa Seydoux sont également de la partie). Dans ce titre du studio Kojima Productions édité par 505 Games, lDeath Stranding est un jeu particulier, qui prend son temps pour dérouler son histoire et son ambiance, mais qui ne laisse pas indifférent, on adore ou bien on déteste (de nombreux joueurs en sont sortis marqués, alors que le jeu est tombé des mains de certains). Outre la date de sortie, cette précommande permet également(il est à 39,99 euros sur Stream à titre d'exemple).Death Stranding Director's Cut sera jouable. Il faudra également disposer d'un peu de place sur votre appareil puisque