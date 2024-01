Peta défend les pokémons maltraités de Palworld (et veut un mode vegan)

Pokémons with guns : un franc succès

Mais une polémique en devenir !

de nombreux fans de Palworld qui n’ont aucun intérêt à manger des Pals et qui veulent qu’un guide vegan soit créé pour le jeu. Après tout, c’est le "Veganuary" et les joueurs veulent aider les animaux en mangeant végan dans leurs univers de jeu et à l’extérieur

Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu

de nombreuses demandes concernant le jeu d'une autre société sortie en janvier 2024

avoir l'intention d'enquêter et de prendre des mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuels

En quelques jours, le titres s’est vendu à 7 millions d’exemplaires sur Steam alors qu'il ne s'agit que d'une version anticipée du jeu. Il devrait donc encore évoluer au cours des prochains moins.Il faut dire que le studio a un peu été pris de cours devant l'accueil ! Sur, un pic a même été enregistré àconnectées en même temps.Forcément, le jeu est critiqué pour ses similitudes plus que certaines avec Pokémon ou encore l’utilisation de l’IA durant son développement. Mais à cela,En effet, dans le titre, les joueurs doivent créer des camps pour survivre, ils y font travailler les animaux capturés. Dans une, l'exploitation de ce site implique de nourrir son personnage et ses pals. Jusque là rien d'anormal.Sauf qu'il est possible de tuer des animaux afin de les manger (on peut les cuisiner aussi). De son côté,, et ce, de laisser en vie les bestioles numériques ...Interrogée, la vice-présidente des programmes, Elisa Allen, a déclaré avoir entendu(Nintendo, Game Freak et Creatures). En effet, au vu du design, la firme a enfin réagi il y a quelques heures en précisant :...Cette dernière a ajouté avoir reçu, avant de préciser