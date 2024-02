NBA Infinite : le jeu sous licence NBA débarque en février sur iPhone, iPad et Mac

NBA Infinite : une flopée de stars et une licence officielle

Dès le 17 février

NBA Infinite Level Infinite Télécharger

NBA Infinite joue à fond la carte de sa licence officielle NBA avec la mise en avant de grands noms comme Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Jrue Holiday Andrew Wiggins et bien d'autres.. Le joueur pourra alors franchir toutes les étapes qui permettent de monter une équipe victorieuse et devenir une légende dans le mode Dynastie et remporter le trophée Larry O'Brien. De nombreux modes de jeu seront proposés, 1vs1, 3vs3, 5vs5, ou encore des concours de tirs à trois points.Si l'App Store indique une date de sortie fixée au 29 février prochain,. NBA Infinite est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'App Store. Le jeu sera proposé gratuitement au téléchargement, nécessitera 2 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum, ou sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0 minium, et proposera très certainement une palanquée d'achats intégrés, freemium oblige.