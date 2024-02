L'hilarant What the Golf? et Cut the Rope 3 débarquent sur le Vision Pro

What the Golf? apporte du fun dans votre Vision Pro

pour les gens qui détestent le golf, fait par des gens qui détestent le golf

Cut the Rope 3 sur le Vision Pro

Un des jeux les plus décalés du catalogue d'Apple Arcade proposera une version optimisée pour le Vision Pro dès la sortie de ce dernier.. A titre d'exemple, c'est le golfeur qui sera propulsé dans les airs à la place de la balle, des dizaines de clubs d'un coup, ou encore une voiture, une maison, et des centaines d'idées toutes plus saugrenues les unes que les autres, et autant de mini jeux qui rendent les parties prenantes.La version pour le Vision Pro, le tout avec des contrôles simplifiés grâce au suivi des mains, qui semble particulièrement efficace sur le casque d'Apple.Le studio anglais ZeptoLab annonce également. Om Nom, le personnage principal de Cut the Rope, fera donc un tour dans votre salon en réalité mixte accompagné pour l'occasion de l'adorable petit Nibble Nom, tout du moins si vous vous êtes procuré un Vision Pro.Le Studio ne change pas une formule qui gagne et proposera toujours une myriade de petits casse-têtes où(qui remplace donc le célèbre bonbon dans cet épisode)Ces deux titres ne remplaceront pas un titre comme Half-Life : Alyx, ou un Superhot, mais permettront tout de même de passer un bon moment.