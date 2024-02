BEAST : le jeu des français d'Oh BiBi est dispo sur Apple Arcade et Vision Pro !

BEAST débarque en exclusivité sur Apple Arcade

Notre ambition était de concevoir le jeu de tir le plus accessible et excitant du marché.



BEAST vise à être accessible à tous, quel que soit l'âge ou le niveau de compétence. Les mécaniques de tir sont conçues pour être à la fois simples pour les nouveaux joueurs et stimulantes pour les experts. Le jeu développe une atmosphère ludique et pacifiste au sein de son univers, encourageant la diversité et l’inclusivité . BEAST propose également une expérience sociale et familiale, permettant aux joueurs de former des équipes avec leurs proches.



Oh BiBi et Apple Arcade se rejoignent autour de valeurs partagées, notamment l'engagement envers la qualité, la diversité, l'inclusion, et l'accessibilité universelle. La sortie de BEAST sur Apple Arcade positionne le studio comme un créateur de contenus de haute qualité et met en avant l'image d'une France à la pointe de l'innovation dans le domaine du jeu mobile.

Bio Exo Arena Suit Team

Les amateurs de jeux de tir connaissent le studio parisien Oh BiBi pour son titre à succès FRAG Pro Shooter ayant séduit près de 200 millions joueurs. Le studio fondé en 2012 revient aujourd'hui sur le devant de la scène en annonçantSelon Martial Valéry, co-fondateur d’Oh BiBi :BEAST estqui met en scène des animaux pilotant de puissants mécas, le tout avec un gameplay dynamique et un monde ultra coloré. Le titre propose plusieurs modes de jeu, dont Charge, Course aux cristaux ou Chacun pour soi, et permet de choisir de contrôler les différents héros avec ou sans leurs armures de combat.. Le titre nécessite 744,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minimum, sur une Apple TV sous tvOS 13.0, sur un Mac sous macOS 11.0 et sur Vision Pro sous visionOS 1.0. Comme tous les titres Apple Arcade, le jeu ne comprend pas de publicité et ne propose pas d'achats intégrés.