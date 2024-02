Apple peine à convaincre avec ses jeux Apple Arcade pour Vision Pro !

Apple et le gaming : je t'aime, moi non plus

Vision Pro cherche gros jeu

Half-Life : Alyx, un autre style...

Apple s'est fendue d'un communiqué officiel tentant de mettre en avant les possibilités offertes pour les joueurs par le couple Apple Arcade et Vision Pro. La firme ne semble définitivement pas très à l'aise lorsqu'il s'agit de s'aventurer sur le terrain du jeu vidéo. I suffit pour s'en convaincre d'admirer le visuel qui illustre son communiqué (et cet article).(le quadrillage en moins, mais on parle ici de jeux et d'efforts de graphistes de la fin des années 80).Le visuel ne fait pas tout, et Apple se rattrape peut-être avec les titres présentés ?. Cupertino présente les 12 jeux suivants comme étant optimisés pour le Vision Pro : Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated, Wylde Flowers, stitch., Synth Riders, LEGO Builder’s Journey, Bloons TD 6+, et Super Fruit Ninja.Nous avons donc certains titres issus des classiques de l'iPhone, comme Fruit Ninja, WHAT THE GOLF ?, Cut the Rope, etJetpack Joyride, la possibilité de jouer aux cartes ou aux échecs en réalité mixte, un simulateur de ferme, un puzzle game dans l'univers Lego, ou encore un autre avec des éléments brodés. Si certains titres seront très certainement amusants, et à l'exception de Synth Riders qui semble prendre la place d'un Beat Saber,Les amateurs de jeux sur les casques VR concurrents savent que(qui appartient désormais à Meta),(ce ne sont pas des jeux récents, mais les grosses nouveautés se font attendre, y compris chez les concurrents), mais le manque de contrôleurs dédiés se ferait alors cruellement sentir. Apple indique que plus de 250 jeux d'Apple Arcade sont disponibles (sur un écran virtuel en 2D pour la très grande majorité), mais le cœur des joueurs est exigeant, et Apple devra proposer beaucoup mieux pour les attirer dans ses filets.Peut-être que la solution viendra d'un éditeur tiers,, et donc sur un parc de machines assez restreint.