Pendant quelques minutes, Microsoft valait beaucoup plus qu'Apple

La course aux milliards

Satya Nadella, meilleur que Tim Cook ?

D'aprèset, l'évènement a eu lieu à l'ouverture de Wall Street,. Mais vers 16h20, tout est rentré dans l'ordre Apple reprenant la tête avec quelques dizaines de milliards de plus.pour être relayé un peu partout dans le monde (quitte à se glisser dans un bandeau entre deux annonces ministérielles). En effet, la capitalisation boursière de Microsoft n'a pas été comparable à celle d'Apple depuis mi-2010...Elle a toutefois perdu ce statut en novembre, et depuis, sa capitalisation boursière n'a cessé de diminuer en raison des préoccupations concernant la faiblesse des ventes d'iPhone. A cela s'ajoute le fait qu'elle ne partagera plus les ventes d'iPhone, d'iPad et de Mac sur une base unitaire.. L'évaluation d'Apple, quant à elle, a chuté de plus de 20 % depuis ses propres résultats.Redmond bénéficie désormais d’une très grande puissance, grâce à ses énormes investissements dans le domaine de l’IA -mais surtout pour Chat GPT et son rôle au sein d’Open AI (et sans doute dans celui du retour de Sam Altman à son poste ).Ces dernières décisions lui ont valu laet la firme se rapproche -chaque jour davantage- de la très convoitée place d'Apple, à savoir la firme la plus précieuse au monde. Pour rappel, Cupertino a obtenu ce titre en 2011, lorsque sa capitalisation boursière a atteint 340 milliards de dollars.Depuis -à quelques exceptions sporadiques près-, Apple a conservé ce titre, forte d’une incroyable croissance. Après des années de vaches maigres, elle franchit les 100 milliards de dollars en 2011., un cap qu’elle a brièvement franchi en 2022. Pour le moment, elle navigue aux alentours de 2 980 milliards de dollars.