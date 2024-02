No Man's Sky gratuit tout le week-end pour célébrer la mise à jour Omega !

C’est une grande première : TOUS les joueurs sont conviés dans notre univers pour découvrir la dernière expédition en date de No Man’s Sky, et ce même s’ils ne disposent pas du jeu complet. En effet, aucun achat n’est requis : il n’y a aucune microtransaction, aucune mécanique de jeu gratuit, juste un univers gigantesque à explorer gratuitement avec vos amis.



Participer à des expéditions est devenu l’un des moyens les plus populaires de jouer à No Man’s Sky. Elles rassemblent tous les joueurs sur une même planète afin de vivre une expérience interstellaire partagée. Ce week-end, nous vous invitons à participer à l’expédition Omega, que vous possédiez le jeu ou non.



C’est l’occasion pour les nouveaux joueurs d’essayer No Man’s Sky et pour les joueurs qui connaissent déjà le jeu de les accueillir au sein de la communauté.



La mise à jour Omega propose également une refonte totale des expéditions, de nouvelles missions sur les planètes, un nouveau Dreadnought pirate et bien plus encore.



Jusqu’ici, les expéditions représentaient un mode de jeu à part entière, mais nous souhaitions les intégrer au jeu principal. Désormais, notre nouveau système d’expéditions permet aux voyageurs de participer à des expéditions avec des provisions sur mesure, de voyager avec leurs vaisseaux spatiaux favoris ou leurs multi-outils personnalisés, et de revenir à leur partie principale avec du butin et de superbes récompenses.



Nous avons repensé le « chemin de l’Atlas » en permettant aux joueurs de communier avec l’Atlas et de l’honorer avec un nouveau bâton, un nouveau jetpack et un nouveau casque.



Nous avons ajouté une grande variété de quêtes générées de manière procédurale sur les planètes. Communiquer avec des formes de vie extraterrestres donne lieu à des quêtes spécifiques au lieu, au climat et à la personnalité de la forme de vie en question.



Pour la toute première fois, affrontez l’univers grâce à une flotte de frégates menée par un navire capital, le dreadnought. Si les joueurs parviennent à vaincre des frégates pirates en combat, les voyageurs peuvent monter à bord du dreadnought pour en prendre le contrôle.



Au cœur de cette mise à jour se trouve l’expédition Omega. Conçue à partir de zéro, elle sert d’introduction complète pour les nouveaux joueurs tout en proposant certaines des meilleures récompenses jamais incluses dans une expédition à ce jour, dont un superbe nouveau vaisseau pour explorer l’univers.



En près de huit années d’existence et plus de 25 mises à jour gratuites, l’univers de No Man’s Sky a pu s’avérer écrasant par son ampleur et sa profondeur. À travers une série de missions rapides et d’étapes, l’expédition Omega vous enseignera les fondamentaux de la construction de base, du commerce, du combat spatial, de l’univers et bien plus encore. Votre progression sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu et de poursuivre votre aventure.