Diablo IV sur le Game Pass, futur des Xbox, exclusivités sur PS5 : Microsoft clarifie la situation !

4 exclusivités Xbox arrivent sur PlayStation 5

Je ne pense pas que nous devrions, en tant qu’industrie, exclure qu’un jeu soit diffusé sur une autre plateforme. Nous nous concentrons sur ces quatre jeux et apprendrons de l’expérience.



Mais je ne veux pas créer de fausses attentes sur ces autres plateformes en laissant croire que ce sont juste les quatre premiers titres à franchir le barrage, puis que le barrage va s’ouvrir et que tout le reste suivra, ce n’est pas le plan aujourd’hui. Je ne veux pas non plus induire les clients en erreur sur ces autres plateformes. Nous lançons ces quatre jeux et nous en sommes ravis. Nous sommes enthousiasmés par cette annonce et tout le reste, mais nous verrons ce qui se passera pour notre entreprise.

Le Game Pass stagne, Diablo IV à la rescousse

Une Xbox surpuissante et une éventuelle console portable

chaque écran pourrait être une Xbox

Est-ce que cela implique une console portable ? Vous likez actuellement de nombreux tweets sur les consoles portables.



Je suis un grand fan des consoles portables. [Rires] Je suis un grand fan, mais rien à annoncer.



Quand je regarde Xbox et que je dis : « Bon en tant que plateforme, comment puis-je savoir si nous nous en sortons bien ? » Je regarde combien de joueurs il y a, je regarde combien d’heures de jeu sont jouées. Il s’avère que le nombre d’heures jouées sur une base mensuelle sur Xbox, sur le cloud, sur PC et sur console est une très bonne mesure de nos performances.



Alors, d'accord, qu'est-ce qui empêche les gens de jouer à certaines heures ? Eh bien, il y a un peu de sommeil, d'école et une vie normale, mais une partie est liée à l'accès. Ai-je accès aux jeux auxquels je souhaite jouer en ce moment ? Évidemment, nous apprenons en quelque sorte de ce que Nintendo a fait au fil des années avec Switch, ils ont été fantastiques dans ce domaine. Donc, quand je regarde Steam Deck, la ROG Ally et ma Legion Go, je suis un grand fan de ce marché.



Nous avons un vrai travail. L'un des points faibles de l'expérience sur une ROG Ally ou une Lenovo [Legion Go] est Windows et son fonctionnement sur un écran plus petit de huit ou sept pouces. C'est un véritable défi de conception sur lequel notre équipe travaille avec Windows pour s'assurer que l'expérience soit encore meilleure.

L'avis de Mac4Ever

Lors de l'Official Xbox Podcast retransmis hier soir sur YouTube (voir ci-dessous),. La firme a joué la prudence sur ce point en ne dévoilant pas les titres de ces jeux, bien que les noms d'Hi-Fi Rush, Sea of Thieves et Gears of War ont régulièrement été cités par les rumeurs. Microsoft pourrait ainsi faire un essai avec ces 4 titres, avant de passer à des jeux de plus grande envergure, comme Halo, Starfield ou Indiana Jones and the Great Circle, si ce galop d'essai est concluant.Pendant le podcast,, tout en ajoutant au sein d'une autre interview accordée à The Verge et il faudra attendre de voir comment seront accueillis les 4 premiers jeux avant de savoir si d'autres exclusivités, dont certaines plus iconiques, prendront le même chemin.Pour la première fois depuis janvier 2022 (25 millions),, soit moins de 10 millions d'abonnés supplémentaires en 2 ans, et une croissance qui semble un peu trop lente pour atteindre l'objectif des 100 millions d'abonnés d'ici 2030 que s'est fixé l'entreprise.Pour booster ce service, Microsoft compte donc sur l'acquisition d'Activision/Blizzard et(attention toutefois, les abonnés Game Pass Core n'y auront pas droit). Il restera évidemment la carte Call of Duty à jouer, qui pourra générer une énorme vague d'abonnements.Microsoft a tenu également à rassurer ceux qui voyaenit dans ces rumeurs d'exclusivités portées sur d'autres consoles la fin des Xbox en évoquant(une rengaine marketing qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre), et une annonce matérielle avant la fin de l'année. Il pourrait s'agir d' un refresh des Xbox Series S et X (et/ou des manettes reprenant quelques caractéristiques des DualSense de Sony), mais également d'une éventuelle console portable. En effet, Phil Spencer, qui avait indiqué dans un mémo destiné aux employés que dans le futur, a liké de nombreuses publications sur les consoles portables récemment, et répond ceci à la question de The Verge :Évidemment,(la Portal n'étant pas une console autonome mais un écran diffusant les jeux depuis la PlaySation 5).(avec un savant mélange d'informations et de flou tout de même). A l'avenir, Microsoft va très certainement s'appuyer davantage sur son rôle d'éditeur puisque les experts estiment que la firme a vendu environ 27 millions de Series S et X depuis le lancement, contre plus de 54 millions pour la PlayStation 5 et environ 140 millions pour la Switch.(de nombreux joueurs hésiteront au moment de payer 80 euros la version PlayStation 5 ou d'opter pour le Game Pass), et une éventuelle console portable serait la cerise sur le gâteau, permettant de raviver l'intérêt des joueurs pour l'écosystème Xbox et le service de jeux sur abonnement de Microsoft.