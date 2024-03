GeForce Now accueille les jeux Activision/Blizzard via Battle.net !

GeForce NOW prend en charge Battle.net

Un service nécessitant d'acheter vos jeux

Sur l'écran d'accueil

Les amateurs du service de cloud gaming GeForce Now d'Nvidia ayant plusieurs titres accessibles via le portal Battle.net de Blizzard seront ravis de savoir que ce dernier est désormais pris en charge.(le hub donnant accès aux titres de la franchise). Certains de ces jeux étaient déjà accessibles sur GeForce Now, mais pas en liant votre compte Battle.net à votre abonnement GeForce Now.Le portail de Blizzard, et donc, comme Diablo IV, Overwatch 2 et les Call of Duty, rejoignent ainsi Steam, l'Epic Games Store, Ubisoft Connect, GoG et le Xbox Game Pass au rang des catalogues accessibles depuis GeForce Now.Pour rappel, en sus de l'offre gratuite, Nvidia propose l'abonnement prioritaire à 10,99 euros par mois ou 54,99 euros pour 6 mois, et l'abonnement Ultime à 21,99 euros par mois ou 109 euros pour 6 mois., basées sur l'architecture Ada Lovelace gravée en 4 nm par TSMC, et bénéficie du DLSS 3.0 (pour Deep Learning Super Sampling, la technologie maison de super-échantillonnage basée sur l'apprentissage automatique), de cœurs RT de troisième génération dédiés au Ray Tracing et de cœurs Tensor de quatrième génération spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique.(il est possible de placer le lien direct sur la page d'accueil via l'icône Partager de Safari sur iOS/iPadOS puis en choisissant). Les titres en votre possession (il faudra lier vos comptes Blizzard, Xbox, Steam, Epic Games Store, GOG, et Uplay d'Ubisoft via l'application) se lancent sans avoir à les télécharger et les installer.