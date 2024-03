Le jeu Total War : Pharaoh débarque sur le Mac App Store !

Total War : Pharaoh débarque sur le Mac App Store

Uniquement pour les Mac Apple Silicon

Les fans de la série de jeux de stratégie de la franchise Total War disposant d'un Mac peuvent se frotter les mains de plaisir dans le sable puisque. Le jeu développé par The Creative Assembly et édité par SEGA Europe se déroule dans une Méditerranée orientale divisée entre l'Égypte, Canaan et l'empire hittite.Si vous êtes amateurs d'histoire et de cette période en particulier,après la mort du dernier élu.Grâce à une nouvelle fonctionnalité, chaque campagne devrait être aussi épique que différente avec, comme des incendies de forêt et des effets météorologiques dynamiques.Pour profiter du titre, il faudra impérativement disposer au minimum d'une puce Apple Silicon M1, le jeu laissant malheureusement sur le banc les possesseurs de Mac Intel.Il faudra toutefois faire un peu de place, surtout sur les machines équipées d'un petit SSD puisque le titre nécessite 32,9 Go d'espace de stockage libre.