LinkedIn va proposer des jeux vidéos à ses utilisateurs

procurer un peu de plaisir, approfondir les relations et, espérons-le, susciter l'occasion de conversations

Tous les moyens sont bon pour conserver l'attention de ses utilisateurs actifs. Ainsi LinkedIn a l'intention. Selon, les membres pourront participer à des quiz, des jeux de dames ou encore d'autres petits jeux de plateau virtuels. Le score final viendra gonfler celui de votre entreprise, et celle-ci pourra même figurer dans un classement mondial.Selon un porte-parole de Linkedin,mais sans rentrer trop dans les détails et ne confirmant aucune date de lancement prévue pour l'heure. Il a quand même précisé que l'ajout de jeux basés sur des puzzles permettra de, notamment le fait de pouvoir rester un certain nombre de jours, voire de semaines, au meilleur niveau. Sur X (ex-Twitter) on voit déjà fleurir quelques captures de ce que pourraient être ces jeux.Selon le réseau il s'agit de récompenser les meilleurs contributeurs qui partagent leur expertise et leur expérience dans une ou plusieurs compétences spécifiques par le biais de contributions à des articles collaboratifs.Pour obtenir ce badge, la communauté devra estimer que les contributions d'un membre aux articles collaboratifs (sur une compétence spécifique) figurent parmi les plus remarquables.selon divers facteurs, notamment la qualité, l’engagement et la quantité de contributions.