Steam améliore son partage familial : voici les nouvelles fonctionnalités !

Pourriez-vous me donner un exemple concret qui illustre comment une famille Steam peut partager des jeux ?



Bien sûr ! Disons que vous êtes dans une famille composée de quatre membres, et que vous possédez une copie de Portal 2 et une copie de Half-Life. À tout moment, une personne sur les quatre peut jouer à Portal 2 et une autre à Half-Life. Si deux d'entre vous souhaitent jouer à Portal 2 en même temps, quelqu'un d'autre de la famille devra en acheter une copie. Après cet achat, la famille possèdera deux copies de Portal 2 et deux membres pourront jouer en même temps.



Dans cet exemple, si votre famille a choisi de ne pas acheter de deuxième exemplaire, vous pouvez jouer à n'importe quel autre jeu de votre bibliothèque en attendant que la personne qui utilise le titre ait fini de jouer avec votre copie de Portal 2.