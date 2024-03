Princess Peach: Showtime est disponible sur Switch ! (Bye bye Mario)

Une princesse d'action qui n'a plus besoin de plombier

Lasse de se faire enlever et de jouer la demoiselle en détresse, l’héritière du royaume Champignon a donc rangé au placard gants blancs et robe rose pour voler, combattre, nager et résoudre des énigmes ! Elle s'émancipe enfin et est désormaisPrincess Peach va devoir sauver le Théâtre de l'Etincelle de Syrah. Aidée de Stella, une étoile gardienne des lieux, elle va revêtir plusieurs tenues en fonction des séquences. En effet,dont elle a besoin pour sauver la situation des griffes de la Grappe maléfique : patineuse, voleuse, super héroïne, ninja, pâtissière, maître de kung-fu, cow-girl...Le graphisme est soigné, et les visuels sont fort sympathiques, même si on regrette l'influence désastreuse de la Reine des neiges dans l'un des costumes.! Et on est sûr que les universitaires et autres penseurs s'empareront de cette illustration pour souligner l'évolution des moeurs (de la société ou des gamers) et les femmes fortes (bon il y en avait déjà avant...).Notons qu'en parallèle de la sortie du jeu,dans certains points de vente et sur My Nintendo Store.