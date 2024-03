Xbox Cloud Gaming prend enfin en charge le combo clavier/souris !

Xbox Cloud Gaming et le combo clavier/souris

les personnes de goût

Appuyez sur A pour commencer

• Age of Empires 2

• ARK Survival Evolved

• Atomic Heart (avec encore quelques bugs selon Microsoft)

• Deep Rock Galactic

• Doom 64

• Fortnite (uniquement via navigateur)

• Gears Tactics

• Grounded

• Halo Infinite

• High on Life

• Pentiment

• Sea of Thieves

• Sniper Elite 5

• Zombie Army 4 Dead War

Une offre intéressante

Dès aujourd'hui,. La fonction attendue par de nombreux joueurs depuis 2022 est finalement disponible en bêta(il faudra alors jouer en mode plein écran pour activer le contrôle clavier/souris). Seule exception, Fortnite, qui fait partie de la liste des jeux compatibles, est accessible sans nécessiter l'abonnement Game Pass Ultimate (il est totalement gratuit via le Xbox Cloud Gaming).Une fois toutes ces conditions réunies,Cela pourrait par exemple être utile pourceux qui préfèrent cette méthode de contrôle au sein de certains jeux mais qui ne disposent pas d'une machine assez puissante pour faire tourner correctement les jeux. Microsoft indique que les titres compatibles pourraient afficher les contrôles de la manette dans un premier temps (par exemple) avant de passer en mode clavier/souris.Voicidès aujourd'hui :Pour rappel,Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 1 euros pour les 14 premiers jours (puis 14,99 euros par mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais.Une fois inscrit,) Sur iOS/iPadOS, il sera possible de toucher l'icône de partage une fois sur le site afin de placer un raccourci vers le service sur l'écran d'accueil.(la fibre et du Wi-Fi 6 dans l'exemple en vidéo ci-dessus), et permet de s'adonner à de nombreux titres qui ne sont pas disponibles sur notre plateforme, depuis des machines qui ne sont pas forcément dotées d'une carte graphique adaptée aux jeux vidéo.