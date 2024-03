Serait-ce la nouvelle Xbox Series X ?

Une Xbox Series X blanche et sans lecteur de disque ?

Le leak de septembre 2023

Microsoft aurait changé ses plans

Après les Xbox Series X noires et Series S blanches de base, puis une Series S Carbon Black noire et dotée d'un stockage intégré de 1To, Microsoft pourrait dévoiler une nouvelle Xbox Series X blanche.. Si ce modèle est effectivement commercialisé, 3 des 4 Xbox Series seront donc des versions s'appuyant uniquement sur la boutique en ligne pour l'installation de jeux, scellant un peu plus le sort des jeux en version physique.Autre changement potentiel selon le site Exputer ayant publié ces clichés (les informations sur cette nouvelle version ont été validées dans la foulée par The Verge ),. Cette nouvelle Xbox qui risque de ne pas déchainer les foulesce qui est l amoindri de choses pour un modèle dépourvu de lecteur (la version Digital de la PlayStation 5 est vendue 100 euros de moins que la version de base).Pour rappel,. Répondant au nom de code Brooklin, cette nouvelle console devait afficher un design cylindrique tranchant avec le modèle actuel taillé à la serpe, faire l'impasse sur le lecteur de disques optiques et disposer du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, d'un stockage interne porté à 2 To, un port USB-C en façade, le tout avec un effort supplémentaire sur la consommation d'énergie et l'usage de matériaux recyclés.Il se pourrait donc quetout en proposant des changements mineurs, à l'exception du retrait du lecteur de disque.