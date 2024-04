Microsoft sépare Teams d'Office partout dans le monde

Une application séparée et payante !

Pour assurer la clarté de nos clients, nous étendons les mesures que nous avons prises l'année dernière pour dégrouper les équipes de Microsoft 365 et Office 365 dans l'Espace économique européen et en Suisse aux clients du monde entier

Six mois après avoir scindé les deux produits en Europe (pour éviter toute poursuite dans le cadre du DSA et du DMA), Redmond s'apprête à en faire de même dans le reste du monde. Elle vient en effet d'annoncerPour rappel,. Boosté comme beaucoup de services similaires par la pandémie, cette solution a été critiquée au niveau de l'intégration dans l'écosystème de Microsoft, accusé de favoriser ses propres services.. Rappelons que la Commission européenne a ouvert une enquête sur le groupe et ce logiciel en juillet dernier, et que cette dernière n'est pas close pour autant !En nos contrées, il est possible d'accéder à la messagerie pour 3,70 € HT par utilisateur par mois. Outre-Atlantique, l’application Teams vendue séparément coûtera 5,25 dollars par mois tandis que les prix de la suite Office 365 sans cette dernière varieront entre 7,75 et 54,75 dollars selon l’offre choisie