Microsoft Office reviendra, sans abonnement, en version 2024

Microsoft Office 2024 en approche

Nous savons que certains clients ont des scénarios de niche mais importants qui nécessitent un canal de maintenance à long terme : des appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter les mises à jour de fonctionnalités pendant des années, des appareils de contrôle de processus dans l'atelier de fabrication qui ne sont pas connectés à Internet et des appareils spécialisés. des systèmes comme les équipements de tests médicaux qui exécutent des applications intégrées qui doivent rester verrouillées dans le temps. Pour ces cas particuliers, Microsoft continue de proposer et de prendre en charge le canal de maintenance Office Long-Term Servicing (LTSC). Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que l'aperçu commercial de la prochaine version d'Office LTSC – Office LTSC 2024 – débutera le mois prochain, avec une disponibilité générale qui suivra plus tard cette année.



Nous prévoyons également de publier une nouvelle version d'Office sur site pour les consommateurs plus tard cette année : Office 2024. Office 2024 sera également pris en charge pendant cinq ans avec le modèle traditionnel « d'achat unique ». Nous ne prévoyons pas de modifier le prix de ces produits au moment de leur sortie. Nous annoncerons plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités incluses dans Office 2024 à l'approche de la disponibilité générale.

La version actuelle Office 2021

Un tarif inchangé pour les particuliers

Dans un monde où les abonnements s'amoncèlent inexorablement, les licences perpétuelles permettant de profiter d'un logiciel ou d'un service via un achat unique se font de plus en plus rares., que ce soit pour le grand public, ou pour les entreprises (version LTSC). Selon un communiqué de la firme :, qui avait elle-même remplacé Office 2019 le 5 novembre 2021. La bonne nouvelle est que la tarif officiel de 149 euros restera inchangé pour les particuliers (avec la possibilité de profiter d'importantes promotions, comme ci-dessous).Microsoft ne s'attarde pas sur les nouveautés, qui seront détaillées lors du lancement de la nouvelle version de la suite bureautique., qui reste clairement la priorité de la société.