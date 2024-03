Faute de jeux, Sony se retrouve avec un stock de PS VR2 sur les bras !

PSVR2 : pas assez de jeux...

...trop de stocks

Nous sommes également heureux de vous annoncer que nous testons actuellement la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC afin d’offrir encore plus de variété de jeux en plus des titres PS VR2 disponibles via PS5. Nous espérons rendre ce support disponible en 2024, alors restez à l'écoute pour plus de mises à jour.

La carrière du PS VR2 n'a pas débutée sur les chapeaux de roues, y compris au niveau de la communication. En effet,, comme si Sony avait eu peur de mettre son produit sous les feux de la rampe. Outre le tarif assez salé de 599,99 euros, soit plus que la console nécessaire à son utilisation,Le casque en lui-même est plutôt haut de gamme, et ceux qui ont pu l'essayer dans de bonnes conditions savent qu'il peut faire des merveilles et rendre certains jeux beaucoup plus immersifs, par exemple sur Gran Turismo ou encore plusieurs épisodes de Resident Evil.Du coup, Sony se retrouve avec un stock de PS VR2 qui lui reste sur les bras, et peine à vendre les unités déjà produites. Selon Bloomberg , et sans surprise dans ces conditions,. Il y a peu, nous apprenions que le PS VR2 serait bientôt officiellement compatible avec les PC, ce qui permettra peut-être à Sony d'écouler quelques unités supplémentaires.Toutefois, Sony n'a pas encore déployée d'outils pour pouvoir utiliser le PS VR2 avec le catalogue de jeux VR PC., et les grands titres VR, comme Superhot, Beat Saber, ou Half-Life : Alyx ne sont déjà plus de toute première jeunesse. Peut-être que Sony profitera du lancement du PS VR2 sur PC pour proposer une remise intéressante sur le tarif de son casque, afin de tenter quelques aventuriers.De son côté, Apple n'a pas du tout joué la carte des jeux vidéos sur son Vision Pro, toutefois dépourvu de contrôleurs., ou si le casque ira rejoindre le PS VR2 au fond d'un tiroir morne et poussiéreux.