Le jeu de mémoire Memorama modernise un grand classique sur iPhone

Memorama Classique v3.0

Memory Classique reste fidèle à ses racines en proposant un gameplay addictif basé sur le célèbre jeu de paires. Avec 25 niveaux de difficulté et 10 packs de cartes différents, chaque partie est une nouvelle aventure pour votre mémoire. Que vous soyez un enfant découvrant le plaisir des jeux de mémoire ou un adulte cherchant à entraîner votre cerveau, ce jeu est conçu pour tous les âges et tous les niveaux de compétence.



Si vous aimez la compétition, affrontez des milliers de joueurs et comparez-vous aux meilleurs sur le Game Center. Défiez vos amis et grimpez dans les classements mondiaux pour prouver que vous avez la meilleure mémoire.



Améliorez et stimulez votre mémoire tout en vous relaxant grâce aux défis passionnants et variés proposés par Memory Classique. Ce jeu vous garantit des heures de divertissement tout en vous aidant à garder votre esprit vif.

Un grand classique sur iOS

Memorama • Classique Clement Marty Télécharger

Home Widget pour HomeKit Clement Marty Télécharger

Vous connaissez certainement ce jeu de mémoire intemporel nécessitant de retourner deux cartes identiques parmi une sélection. Memorama reprend ce concept et permet d'en profiter en déplacement, permettant ainsi d'exercer sa mémoire et de tenter de progresser en augmentant petit à petit la difficulté. Pour cette nouvelle itération et après 12 ans d'existence, l'App a été entièrement réécrite en SwiftUI afin d'offrirpour rendre chaque partie encore plus agréable et engageante.Le programme nécessite 244,1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou iPad sous iOS/iPadOS 17.0 minimum, un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 14.0 ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum. Le jeu de base est gratuit et des achats intégrés s'échelonnant de 0,99 à 5,99 euros permettent de profiter de packs de cartes supplémentaires.