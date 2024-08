Le magnifique jeu Monument Valley 3 en approche !

Bientôt la suite !

Monument Valley 3 invite les joueurs à se réunir avec la beauté emblématique de la série et les énigmes hallucinantes. Guidez un nouveau héros, Noor, à travers une série de paysages impossibles, en manipulant l'architecture et la perspective pour dévoiler des chemins cachés et résoudre des défis complexes.

En effet, après deux versions acclamées par les critiques (et les joueurs), le titre va recevoir un troisième volet dénommé sans surprise Monument Valley 3, mais. Une judicieuse action pour la plateforme qui sécurise ainsi cette petite merveille et permet de booster un peu son service de jeux faiblissant.Côté sortie, le studio USTWO a annoncé que, apportant encore plus de défis. Pour ce jeu de réflexion au design minimaliste, il faudra à nouveau résoudre des énigmes de plus en plus complexes qui jouent sur les illusions d'optiques.Grand succès de l'App Store (actuellement vendu hors Apple Arcade à 4,99€), et traduit dans une quinzaine de langues, dont le français, le volet 2 demandait de, mais aussi empreints d'une magie exprimée à grand renfort d'illusions d'optiques.Pour percer le mystère de la Géométrie Sacrée, il fallait aider Ro à faire découvrir à sa fille les mystères de la vallée, et surtout explorer des environnements merveilleux et manipuler l'architecture des niveaux pour les aider à poursuivre leur chemin. Les deux personnages devaient ainsiet en manipulant les constructions de chaque niveau pour progresser, le tout au rythme d'une bande son relaxante.En juin 2014, le studio USTWO avait d'ailleurs reçu und'Apple pour le magnifique Monument Valley . Dans ce jeu d'adresse et de réflexion, il était déjà question de mener le personnage principal en haut des monuments présentés, tout en faisant attention aux très nombreux pièges et surtout aux très belles illusions d'optiques. En effet, dans ce premier opus,, permettait de guider Ida, une princesse silencieuse, à travers de mystérieux monuments. Il fallait alors découvrir des chemins cachés, percer des illusions d'optique et déjouer les énigmes du Peuple des corneilles.