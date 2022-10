Plus de 20 millions de joueurs ont utilisé le Xbox Cloud Gaming

Plus de 20 millions d'utilisateurs pour le Xbox Cloud Gaming

Une offre intéressante

Une formule famille en approche

Friends & Family

dans les mois qui arrivent

C'est une évolution importante du nombre d'utilisateurs puisque. Cet engouement (le service est performant et le catalogue intéressant, le tout pour un tarif raisonnable) a été boosté par la disponibilité de titres comme Fortnite, Forza Horizon 5, Halo Infinite, ou encore le récent A Plague Tale : Requiem (de nombreux titres sont disponibles le jour de leur sortie, gros avantage de la plateforme).Pour rappel, l'offre de jeu en streaming de Microsoft, dont font partie Forza Horizon 5, Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad. Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 12,99 euros par mois (hors période de promotion à 1 euro pour le premier mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais. Une fois inscrit, il suffira de se rendre sur xbox.com via un navigateur, de renseigner son identifiant et son mot de passe, de connecter une manette en Bluetooth (par exemple les modèles Xbox ou PlayStation) pou de disposer d'une manette berceau pour iPhone (comme la Razer Kishi V2 testée récemment dans nos colonnes ), et de lancer la partie (sans avoir à télécharger et installer le jeu) Sur iOS/iPadOS,(équivalent au Game Pass Ultimate)et de disposer d'un compte séparé (et donc de sauvegardes distinctes). Cette formule est uniquement disponible pour environ 22 euros par mois en Irlande et en Colombie pour le moment (la formule sera disponible dans d'autre contrées). Ce nouvel abonnement pourrait être intéressant (le Game Pass Ultimate est facturé 12,99 euros par mois et pour un joueur en France) car la version actuelle est liée à un compte Xbox et ne permet qu'à un seul joueur d'en profiter, poussant les familles à cumuler les abonnements individuels. De plus Microsoft est assez large sur les conditions puisque les cinq joueurs doivent simplement habiter dans le même pays.