Un numéro de "Technosaures" spécial consoles ! Qui se souvient de la Nintendo Game & Watch ?

La création de la 1re console a été une aventure, une histoire de hasard, de persévérance et de défis techniques. Ralph Baer, longtemps resté dans l'ombre, est aujourd'hui reconnu comme l'inventeur de la console et de plusieurs concepts-clés. Cet ingénieur de génie mettra 6 ans à voir concrétiser son idée, survenue un jour d'août 1966, en attendant un collègue à un arrêt de bus...



Durant cette attente, Baer soccupe, en notant rapidement ce qu'il imagine. Le concept-clé naît au cœur de l'été américain de 1966: jouer à un jeu sur un téléviseur. Quelques jours plus tard, le 1er septembre, il formalise le concept : il écrit un document complet de 4 pages: jouer à un jeu saffichant sur un écran de téléviseur, avec la possibilité d'interagir avec. Il liste même les premiers jeux possibles ! Dans ce mémo fondateur, il ébauche un boîtier se connectant à la TV, et 2 manettes.



À cette époque, Baer travaille chez Sanders. Il appelle un collègue, Bob Solomon, pour formaliser le docu- ment et le signer. Ce document sera une clé essentielle dans les procès contre Atari.