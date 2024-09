PS5 Pro édition limitée : il est encore possible d’en trouver ici, mais il y a un hic…

Si vous avez 5000 euros, y a moyen

scalpers

Toujours plus...

Les marques sont aussi responsables

Rareté et bulle spéculative vont de paire

Dès l’ouverture des précommandes, une grande partie des consoles disponibles a été achetée par des, qui les revendent désormais à des prix exorbitants sur des sites comme eBay,. Ce phénomène, bien connu des amateurs de produits technologiques en édition limitée, n’est pas nouveau, mais il prend ici une ampleur particulière avec des prix parfois multipliés par cinq.Pour rappel, un scalper est, souvent des éditions limitées ou des billets d’événements, dans le but de les revendre à des prix beaucoup plus élevés. Ils utilisent souvent des bots pour automatiser les achats dès l’ouverture des ventes, privant les consommateurs réguliers de l’accès à ces produits et profitant de la pénurie pour générer des bénéfices importants.Cette situation soulève des questions sur la responsabilité des marques comme Sony.. Les collectionneurs et fans de la première heure se retrouvent souvent les mains vides, tandis que les scalpers réalisent d’importants profits. Au final, personne n’est content de ce système.Pour cette édition, Sony a voulu rendre hommage à, des accessoires en édition limitée, et une console au look grisé. Chaque pack contient, entre autres, une manette DualSense Edge, un socle vertical et divers goodies arborant le logo de la PS1. Malgré le bel effort de Sony pour célébrer cet anniversaire, la frustration des fans face à l’indisponibilité de la console gâche un peu la fête.Cette édition limitée de la PS5 Pro montre une fois de plus les limites du modèle économique des séries ultra-limitées, qui créent une bulle spéculative autour des objets de collection. Cela fait aussi écho à d’autres lancements de produits tech où lasur la passion des fans.