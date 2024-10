Le musée Nintendo ouvre ses portes aujourd'hui !

130 ans d'histoire du jeu

Nous voulions montrer l’évolution du divertissement tout en mettant en valeur les éléments qui ont été partagés et construits au fil des ans

des cartes traditionnelles aux jeux vidéo

Dans une vidéo conséquente,On pouvait notamment le voir déambuler dans une salle présentant de nombreux produits de l’entreprise japonaise (toutes les consoles y auront leur place), y compris des objets plus insolites marquant l'évolution de la firme centenaire : comme un photocopieur ou une poussette.Le musée abrite des installations interactives, permettant de jouer via un smartphone avec des cartes géantes projetées au sol ou de frapper avec une fausse batte de baseball des balles en plastique lancées par un jouet de l’entreprise, le tout dans une décoration de l'intérieur japonais des années 1970.Les billets d’entrée ont été mis en vente via un système de loterie, une entrée pour adulte coûtant 3 300 yens (). Notons que tous les tickets ont déjà été vendus pour octobre et novembre, les commandes ouvertes au mois d'août sont parties très rapidement...Le site est installé sur le terrain d’une ancienne usine où Nintendo a notamment fabriqué des). Rappelons que la firme a été créée par un certain, le 23 septembre 1889.Nintendo Koppaï se veut, la petite entreprise artisanale vend des cartes à jouer, les Hanafuda, fabriquées par son créateur. Mais ces dernières deviennent très populaires, et le jeune entrepreneur doit embaucher avant de se tourner vers la production de masse tellement la demande est forte.