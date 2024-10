Contre toute attente, l’Arabie Saoudite réduit sa participation dans Nintendo

Faisal bin Bandar bin Sultan al-Saud, très impliqué sur la question du gaming

Nintendo n’est plus une priorité ?

Une stratégie de diversification dans le secteur du jeu vidéo

Le drapeau de l'Arabie Saoudite

Nintendo face aux défis du marché

L’Arabie Saoudite, à travers son Fonds d’Investissement Public, a réduit sa participation dans Nintendo, l’un des plus gros acteurs du jeu vidéo. Le PIF, qui détenait 8,58% des actions de la société japonaise, a abaissé sa participation à 7,54%, comme l’indique un dépôt réglementaire japonais. Cette décision est intervenue peu après des déclarations du prince saoudien Faisal bin Bandar bin Sultan al-Saud, vice-président de Savvy Games Group, filiale du PIF.Le PIF s’est massivement investi dans le secteur du jeu vidéo ces dernières années, en phase avec le plan Vision 2030 visant à diversifier l’économie saoudienne,. Le fonds souverain a également acquis des parts dans d’autres entreprises du secteur, comme Capcom et Koei Tecmo, et détient environ 10% de Nexon. Savvy Games Group, bras armé du PIF dans l’industrie du jeu vidéo, a investi la coquette somme de 40 milliards de dollars dans l’acquisition et le développement de contenus vidéoludiques, avec pour ambition de faire de l’ Arabie Saoudite un hub mondial du jeu et de l’ eSport Pour Nintendo, cette décision intervient dans un contexte de marché compliqué. L’entreprise japonaise connaît une baisse des ventes de sa console Switch, un produit qui, malgré ses 143,4 millions d’unités vendues, montre des signes de vieillissement. La société a enregistré une chute de 46% de ses ventes de consoles au cours du premier trimestre fiscal de 2024 par rapport à l’année précédente., un événement très attendu par les investisseurs et les joueurs, qui explique aussi en partie la baisse d’intérêt pour l’ancienne génération.Le PIF saoudien, qui reste l’un des plus grands actionnaires de Nintendo malgré cette réduction de participation, continue de voir le secteur du jeu vidéo comme une priorité stratégique.. Les observateurs se demandent désormais si cette réduction des parts dans Nintendo est temporaire ou si elle s’inscrit dans une stratégie plus large d’ajustement de portefeuille.D’une manière générale,