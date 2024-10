Halo passe à Unreal Engine 5 : la vidéo est magnifique

Coucou Master Chief

Une refonte complète pour Halo Studios

Foundry

Un tournant après des difficultés internes

Les promesses du projet Foundry

Quelles attentes pour les fans de Master Chief ?

L'ancien 343 Industries, désormais renommé Halo Studios, vient d'annoncer une refonte majeure de sa technologie en optant pour l' Unreal Engine 5 . Avec l'abandon du Slipspace Engine, le studio espère tirer parti des capacités avancées d'Unreal Engine 5 pour offrir des graphismes plus détaillés et une expérience de jeu plus fluide. Le projet, un prototype présenté par Halo Studios, met en avant cette nouvelle technologie avec des visuels magnifiques et un Master Chief retravaillé, posant les bases des prochains jeux Halo.La transition vers Unreal Engine 5 arrive après une série de bouleversements chez Halo Studios. En 2023, des licenciements massifs ont frappé le studio, on peut ajouter à cela les conflits internes autour de l'utilisation du moteur Slipspace. Ce moteur, vieux de 25 ans, a rendu le développement d'Halo Infinite difficile et a retardé la sortie de nombreuses mises à jour.. Les rumeurs de cette transition circulaient déjà début 2023, mais c'est désormais officiel.Avec le projet Foundry, Halo Studios ne se contente donc pas de tester les capacités d'Unreal Engine. Ce projet sert également de terrain d'entraînement pour le développement futur des jeux Halo.. Les développeurs insistent sur le fait que Foundry n'est pas une simple démo technique, mais un véritable outil de recherche destiné à définir les futures directions de la franchise. On a hâte de voir ça !Certains fans sont tout de même sceptiques à l'idée que le graphisme du jeu devienne une priorité, là où le jeu a toujours brillé pour son gameplay aux petits oignons.! Aucune date n'a bien sûr était annoncée pour la sortie du premier jeu Halo à la sauce Unreal Engine 5.