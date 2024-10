Netflix ferme son studio de jeux AAA

Une équipe de stars dissoute

D’abord, un point important : qu’est-ce qu’un jeu AAA ? Eh bien, c’est comme les andouillettes AAAAA, ça signifie qu’, avec de grandes attentes, et qui sont censés rapporter gros., avec un budget conséquent et une stratégie axée sur le multi-plateforme. Netflix avait recruté des figures importantes du monde du jeu vidéo pour mener à bien ce projet. Chacko Sonny avait été embauché en 2022 pour diriger le studio, suivi par Joseph Staten en 2023, qui devait développer une nouvelle propriété intellectuelle. Rafael Grassetti, connu pour son travail sur God of War, avait rejoint l’équipe peu après.Cette fermeture marque un nouveau tournant pour Netflix dans ce créneau, qui semble désormais se concentrer sur des jeux plus modestes., principalement basés sur ses séries populaires telles que Emily in Paris ou Squid Game: Unleashed. Bien que Netflix possède encore plusieurs studios de jeux à son actif, comme Night School Studio et Spry Fox, la fermeture de Team Blue pourrait indiquer que l’entreprise se recentre sur des titres mobiles et de moindre envergure.La fermeture du studio s’inscrit également dans une série de changements au sein de Netflix Games . En juillet, Mike Verdu, ancien responsable des jeux chez Netflix, a été remplacé par Alain Tascan, ex-vice-président du développement chez Epic Games. Ce dernier a apporté des modifications, notamment en recrutant Jeet Shroff, un autre ancien cadre d’Epic, pour superviser le développement technologique des jeux Netflix.Alors que Netflix ferme son studio AAA,. Netflix semble donc pour l’instant privilégier les jeux mobiles liés à ses productions à succès. L’ambition de concurrencer les géants du secteur avec des titres AAA pourrait être mise en veille.On peut néanmoins considérer que la crise actuelle que connaît le jeu vidéo, avec de nombreux éditeurs qui peinent à bien vendre leurs jeux AAA, incite peut-être certains à se concentrer sur des jeux plus modestes,