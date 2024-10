Macron espère toujours un Netflix européen (et le retour d’Emily)

Emily in Paris et Emmanuel Macron (c'est un montage au cas où ça ne se verrait pas)

Une industrie française solide et résiliente

Le rôle crucial des acteurs européens

L'excellente plateforme d'Arte citée en exemple par Emmanuel Macron

Emily in Paris : un enjeu culturel

se battre

Brigitte in Paris

Selon Emmanuel Macron, la France a les ressources nécessaires pour se distinguer dans ce domaine,. Ce défi, bien qu’ambitieux, est loin d’être irréalisable aux yeux du chef de l’État.Pour le président, l’industrie française de l’audiovisuel a su démontrer sa résistance face à l’invasion des plateformes américaines. Il souligne la qualité des producteurs, réalisateurs et scénaristes locaux, capables de générer des contenus originaux et de qualité. Des entreprises comme Mediawan, qui a racheté Plan B, la société de production de Brad Pitt, illustrent selon lui ce dynamisme.. La création d’une infrastructure technologique solide reste donc un impératif pour se hisser au niveau de Netflix (qui a hurlédans la salle ?).Macron met également l’accent sur le rôle des acteurs européens dans cette ambition. Des groupes comme Vivendi, Canal+, ou encore l’excellent Arte, avec leurs milliers de programmes originaux, montrent l’importance d’une collaboration à l’échelle continentale.. Mais il faut bien reconnaître que ces initiatives, bien que positives, sont encore insuffisantes face à la domination des plateformes américaines. Une plus grande coopération entre les pays européens pourrait être la clé pour créer une véritable alternative au monopole américain dans ce secteur. L’idéal serait même, selon nous, d’associer le Royaume-Uni à ce projet, quand on pense à la puissance de la BBC et à la qualité de ses productions.Un autre sujet qui retient l’attention d’ Emmanuel Macron est le départ de la série Emily in Paris vers Rome pour sa cinquième saison. Macron considère cette série comme un atout pour l’attractivité culturelle de la France (). Il espère d’ailleurs convaincre Netflix de maintenir l’intrigue à Paris, affirmant que la série perdrait son identité en s’exportant ailleurs. Pour Macron, ce type de production est essentiel pour l’image de la France à l’international, et il est prêt àpour que la capitale reste au cœur de l’intrigue. On se demande bien comment.Emmanuel Macron réaffirme son souhait de voir l’Europe se doter d’une plateforme de streaming capable de rivaliser avec les géants américains.. La bataille est très loin d’être terminée, mais le président est convaincu que l’Europe peut encore relever ce défi et se positionner comme un acteur majeur du streaming mondial.Vous en pensez quoi, vous ? L’Europe a-t-elle sa place sur ce marché ultra-dominé par les Américains ?