La première console portable avec un Ryzen AI 9 HX 370 est annoncée

Une console puissante pour les jeux AAA

Un écran OLED à 144 Hz

Un processeur optimisé pour la portabilité

Une option premium pour le jeu nomade

Le OneXFly F1 Pro tire parti de l’APU Ryzen AI 9 HX 370 d’AMD, doté de la dernière architecture Zen 5 et d’une unité graphique Radeon 890M, construite autour de l’architecture RDNA 3.5.Lors des premiers tests effectués, cette console portable parvient à faire tourner un jeu aussi exigeant que Black Myth: Wukong, atteignant une moyenne de 58 FPS en 1080p avec des paramètres graphiques faibles, le tout avec une consommation de seulement 15 W. Ces caractéristiques placent le F1 Pro parmi les consoles portables les plus performantes actuellement, surpassant des modèles comme la Steam Deck et rivalisant avec la ROG Ally X d’ASUS Le F1 Pro se distingue aussi par un écran OLED de 7 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz.Contrairement aux modèles LCD souvent utilisés dans cette gamme, cet écran OLED s’aligne avec les standards les plus avancés et devrait permettre d’offrir une meilleure immersion. La console, avec son poids de 598 grammes et son système audio signé Harman Kardon, promet également un design ergonomique et une expérience sonore de qualité, s’inscrivant ainsi dans la catégorie premium des consoles portables.Le Ryzen AI 9 HX 370 est conçu pour offrir un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique, essentiel pour une console portable.Cela pourrait en faire un modèle de choix pour ceux qui recherchent une expérience gaming complète sans sacrifier la mobilité. Mais il nous faudra confirmer cela quand elle passera entre nos mains.Avec le OneXFly F1 Pro, One-Notebook veut séduire les amateurs de jeux vidéo nomades en intégrant les dernières innovations d’AMD.Alors que les processeurs Ryzen Z2 d’AMD sont prévus pour début 2025, cette console représente déjà une option sérieuse pour les joueurs attirés par ce type de produit.