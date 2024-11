Hogwarts Legacy 2 : Harry Potter pourrait être dans le jeu !

Cet individu se retrouvera peut-être dans Hogwarts Legacy

Suite au succès de Hogwarts Legacy, vendu à 30 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2023, Warner Bros. compte bien capitaliser sur cet engouement. En coordonnant les intrigues de Hogwarts Legacy 2 avec celles de la série Harry Potter attendue sur HBO en 2026, la société souhaite créer une expérience transmedia immersive pour les fans., où le jeu et la télévision vont aligner leurs récits pour éviter les répétitions et, potentiellement, introduire des liens entre les deux.Cette orientation intervient dans un contexte de déception autour des films Les Animaux Fantastiques, dont les résultats ont été décevants pour Warner Bros., notamment en raison des polémiques liées à l’autrice, misant sur une interconnexion entre les plateformes de divertissement. Le succès de Hogwarts Legacy a convaincu la société de déployer une nouvelle approche, capitalisant sur la popularité persistante de l’ univers de Poudlard pour susciter une véritable synergie entre télévision et jeu vidéo.Cette collaboration vise à offrir une continuité narrative entre Hogwarts Legacy 2 et la série, pour renforcer la profondeur de l’univers. David Haddad, président de Warner Bros. Interactive, a confirmé que certaines histoires du jeu pourraient s’inviter dans la série et vice-versa., pour créer une immersion accrue et une cohésion narrative inédite.Les attentes sont élevées pour cette suite. L’absence du Quidditch dans le premier opus de Hogwarts Legacy a laissé un vide pour les fans, qui espèrent cette fois-ci voir le célèbre sport de Poudlard intégré au gameplay.. Les fans attendent également des innovations qui enrichiraient l’univers déjà bien établi du jeu, pour offrir une expérience plus fidèle à la magie de la saga.Avez-vous joué à Hogwarts Legacy ?