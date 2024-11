Apple Arcade enrichit son offre avec 15 nouveaux jeux pour les fêtes (dont Final Fantasy IV)

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ by Square Enix

Les nouveautés pour le 5 décembre

Skate City: New York by Snowman and Agens

Final Fantasy et d’autres lancements le 9 décembre

Talking Tom Blast Park by Outfit7

Une nouvelle vague de jeux de 9 janvier

avec, en tête d’affiche, Talking Tom Blast Park d’Outfit7. Ce jeu d’action invite les joueurs à défendre le parc de Blast Park en utilisant des armes insolites comme le “Duckinator” et le “Power Plunger” pour éliminer des ennemis appelés Rakoonz. Parmi les autres titres attendus, Boggle: Arcade Edition, PAC-MAN 256+, Hot Wheels: Race Off+, et Barbie Color Creations+, ainsi que Little Cities: Diorama, une expérience en réalité virtuelle spécialement conçue pour les rares propriétaires d’ Apple Vision Pro Le 9 décembre, les fans de jeux de rôle pourront découvrir. Ce classique revisité propose des graphismes améliorés, une jouabilité optimisée et un doublage vocal des scènes, il réintroduit aussi le système Active Time Battle, pionnier dans la série. La même journée verra également l’arrivée de FF IV: THE AFTER YEARS+, pour prolonger encore un peu l’expérience Final Fantasy.Une troisième série de sorties est prévue pour le 9 janvier, avec en vedette Skate City: New York de Snowman et Agens.. Parmi les autres nouveautés, Gears & Goo, un jeu de défense de base en réalité augmentée, conçu pour l’Apple Vision Pro, ainsi que Three Kingdoms HEROES, FINAL FANTASY+, Trials of Mana+, Rodeo Stampede+, et It’s Literally Just Mowing+, chacun revisitant des mécaniques populaires de l’App Store. Apple Arcade , accessible via l’App Store au tarif de 6,99 euros par mois, continue d’élargir doucement son catalogue pour satisfaire tous les goûts.. Depuis son lancement, la plateforme mise sur une variété de titres de tous styles, même si on doit admettre que l’originalité et les grands jeux promis au lancement du service ne se bousculent pas au portillon. Ça reste une petite plateforme agréable si vous ne supportez pas la publicité dans les jeux, et si vous aimez bien picorer un nouveau jeu de temps en temps !