Les employés de ZeniMax (Fallout) sont en grève ! Que réclament-ils ?

Un mouvement plus large

Le 13 novembre, plusieurs centaines d’employés dans le Maryland et le Texas étaient en grève pour dire à Microsoft, et(le manque de flexibilité en matière de télétravail).Organisée par le syndicataffilié à la(CWA), le mouvement entend inciter Redmond à entamer des négociations sur des points clés. De son côté, Microsoft a affirmé respecter le droit de ses employés à s’exprimer et s’est engagé àpour répondre à leurs questions.Rappelons que ZeniMax a été. La firme regroupe des studios renommés, et elle est la société mère de Bethesda Softworks, éditeur des franchises Fallout et Elder Scrolls.Cette mobilisation des salariés de ZeniMax s’inscritet du monde de la tech (Apple est bien placée désormais aux USA avec la naissance de nombreux syndicats dans ses magasins). Ces dernières années, des salariés d’autres grands éditeurs de jeux vidéos -notamment(éditeur de Call of Duty aussi racheté par Microsoft ), ZeniMax, Tender Claws et SEGA of America- ont rejoint le CWA.Les salariés mettent globalement en avant les mêmes problématiques -- dans un secteur souvent marqué par des charges de travail intenses et une précarité accrue scrupuleusement, malheureusement cachées derrière la légende américaine. D'autant de n ombreuses vagues de licenciement semblent déferler dans le monde de la tech depuis le début de l'année !