Les jeux vidéo sont-ils trop longs ?

Shawn Layden veut ds jeux plus courts

« Les jeux sont trop longs » : un constat assez juste

Starfield est interminable

Trop vaste, trop vide

Celeste est un jeu sympa, qui peut se terminer en quelques heures

Les jeux indépendants en exemple

Qualité plutôt que quantité

Shawn Layden, ancien patron de Sony Interactive Entertainment, a lui-même tiré la sonnette d’alarme :. Selon lui, les titres AAA actuels s’étirent inutilement, au point que 50 % des joueurs ne terminent même pas leurs aventures. Il souligne que les budgets de production, désormais colossaux, grimpent en flèche à chaque génération. Ces dizaines de millions de dollars étouffent les studios.Layden plaide pour des jeux plus courts,, qui offriraient une expérience plus condensée et marquante. « Nous devons revenir à l’essentiel », insiste-t-il, en dénonçant l’idée dépassée selon laquelle « plus long signifie mieux ».Cette tendance des jeux AAA à privilégier la quantité sur la qualité est flagrante. Des titres comme Red Dead Redemption 2 ou Starfield impressionnent par leurs mondes ouverts réalistes,. Le contenu répétitif ou mal optimisé s’accumule, créant un sentiment de vide pour les joueurs, qui finissent souvent par abandonner leur partie. C’est regrettable.Avec la puissance des consoles modernes comme la PS5, les développeurs ne sont plus contraints de faire des choix drastiques. Cela conduit souvent à des productions surdimensionnées , où l’échelle l’emporte sur l’expérience vidéoludique. Les limites techniques, autrefois sources de créativité et de concision, ont laissé place à des œuvres parfois interminables.Face à cette inflation de durée et de contenu, les jeux indépendants montrent qu’une expérience plus courte peut être un véritable atout. Limités par leurs budgets et leurs équipes réduites,. Chaque minute de jeu est pensée pour marquer le joueur, et force est de constater que cela fonctionne.Des jeux parfaitement maîtrisés comme Celeste ou Hollow Knight prouvent qu’il est possible de captiver les joueurs sans s’étaler sur des centaines d’heures. Ces titres,, tout en proposant un gameplay solide et sans longueur superflue. Cette approche est particulièrement appréciable.En bref, plus grand ne signifie pas forcément meilleur.. En limitant la longueur de leurs jeux, ils pourraient mieux répondre aux attentes des joueurs, souvent à court de temps.Et vous, qu’en pensez-vous ? Préférez-vous des expériences plus courtes et intenses, ou