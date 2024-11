Elon Musk veut secouer l’industrie du jeu vidéo avec xAI

rendre les jeux vidéo à nouveau formidables

trop corporatistes

Les géants du jeu vidéo bien en place

Elon Musk jouant à Diablo IV

Un projet pas si innocent

grosse entreprise

Des promesses ambitieuses, mais on peut douter

révolutionner

Pour comprendre où Musk met les pieds, il faut regarder du côté des poids lourds du secteur. Les plus grands studios de jeux vidéo sont basés aux États-Unis, au Japon et en Chine. Microsoft, avec son acquisition d’Activision Blizzard , pèse lourd grâce à des franchises comme Call of Duty. Sony , de son côté, continue de dominer avec des hits tels que The Last of Us ou God of War. En Chine, Tencent règne avec Honor of Kings et son influence massive sur le marché mobile.Alors, voir Musk, déjà à la tête de Tesla et SpaceX, se lancer dans ce domaine peut faire lever quelques sourcils.Ce nouveau projet s’inscrit dans un contexte politique et économique bien précis. Musk est désormais proche de Donald Trump, président élu des États-Unis, connu pour ses soutiens aux entreprises alliées. Trump, en plus de sa carrière politique, est aussi un businessman aguerri avec des activités variées : immobilier, casinos, télé-réalité (The Apprentice) et hôtels de luxe.Au-delà de ça, la critique principale d’Elon Musk pointe le fait que, schématiquement, ce sont de grosses entreprises qui contrôlent la production de jeux vidéo dans le monde. Elon Musk va avoir du mal à faire croire qu’il ne représente pas, lui-même, l’incarnation la plus flagrante et la plus évidente de ce qu’est une, quand on voit à quel point ses sociétés sont puissantes et tentaculaires.Maintenant, pas d’emballement. Si xAI est surtout connu pour son chatbot Grok, Musk affirme que l’entreprise a les moyens deles jeux vidéo grâce à l’intelligence artificielle. Mais concrètement, rien de précis n’a été dévoilé sur les types de jeux ou les équipes qui porteront le projet.Alors,On gardera, bien sûr, un œil là-dessus.