Xdefiant, c'est fini ! Un nouveau coup dur pour Ubisoft 

Un dernier tir au 30 juin 2025

Un avenir incertain

De nombreux jeux gratuits mettent du temps à trouver leur place et à devenir rentables. C'est un long chemin qu'Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient prêts à parcourir encore très récemment. Mais hélas, le voyage est devenu trop lourd

En effet, l’éditeur a annoncé la fermeture des serveurs de XDefiant, son jeu de tir en lignelancé il y a seulement six mois, ainsi que la fermeture de deux studios et des réductions de personnel dans un troisième. Un coup dur, qui intervient quelques semaines après le report de la sortie du prochain opus d’Assassin’s Creed.Sorti en mai 2024, XDefiant représentait un grand espoir pour Ubisoft dans le domaine des jeux en ligne. Malgré ses grandes ambitions,Depuis le 3 décembre 2024, il n’est plus possible de télécharger le jeu, de créer de nouveaux comptes ou encore d'effectuer des achats.. Du côté des joueurs, Ubisoft s’engage à rembourser sous huit semaines les achats réalisés au cours des trente derniers jours. Notons que les missions déjà prévues seront publiées avant la fermeture totale.Environ 300 développeurs des équipes impliquées dans le développement de XDefiant seront réaffectés à d’autres projets au sein d’Ubisoft. En revanche, cette nouvelle s’accompagne de, le studio de Sydney subira quant à lui une réduction progressive. Environ, soit 143 à San Francisco et 134 à Osaka et Sydney.Marie-Sophie de Waubert, directrice des studios Ubisoft, a exprimé son regret et salué les efforts des équipes. Mark Rubin, réalisateur de XDefiant, a souligné la passion et le travail investis par les développeurs :La fermeture de XDefiant et les licenciements associés soulignent lesà s’adapter dans un marché de plus en plus compétitif, en particulier dans le domaine des jeux en ligne et des services live.mais elles témoignent également des défis structurels auxquels Ubisoft doit faire face pour retrouver sa stabilité.