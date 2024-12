Jeux vidéos en crise : les salariés d'Ubisoft et Don’t Nod à nouveau en grève

Mobilisation sociale chez Don’t Nod et Ubisoft

boule de neige

près de 200 collègues envisagent de quitter l'entreprise

Enjeux financiers et contexte économique difficile

Le studio françaisspécialiste des jeux narratifs prévoit de licencier, dans le cadre d’une réorganisation annoncée en octobre. Dans ces conditions, le STJV (Syndicat des Travailleurs du Jeu Vidéo) a appelé à une, avec un piquet de grève devant les locaux de Paris. Les syndicats dénoncent un risque de, craignant que cette situation ne se généralise à d’autres studios français.Après des résultats financiers décevants, Ubisoft a annoncé la fermeture de ses antennes à San Francisco et Osaka, ce qui va entrainer laDernièrement, il est question de, ce que n'entendent pas les salariés français, déjà mobilisés à deux reprises cette année.Ces derniers vont à nouveau protester contre cette obligation de présence au bureau trois jours par semaine. Une journée de concertation avec les syndicats est prévue pour le 22 janvier 2025, mais ceux-ci restent sceptiques quant à l’issue de ces discussions. D'après un sondage interne,si le groupe maintenait sa décision d'imposer au moins trois jours de présence au bureau par semaine.L’industrie du jeu vidéo connaît une année difficile avec, comme Star Wars Outlaws et XDefiant . En plus, des rumeurs de rachat d’Ubisoft persistent, alimentant l’incertitude parmi les salariés.Et oui, le-un outil clé pour le financement des studios français- est en danger après l’arrêt de l’examen de la prochaine loi de finances. Sans prolongation de ce dispositif, les studios pourraient être confrontés à une délocalisation massive et à une baisse de leur compétitivité.Selon Stéphane Rappeneau, professeur d’économie du jeu vidéo, une réorganisation en profondeur est nécessaire pour surmonter les défis actuels. Il estime que le secteur devra probablement. Mais d'autres postes seraient à privilégier pour sortir de cette crise, comme la diversification des activités, une meilleure gestion des fonds publics, et une révision des modèles économiques.