Ubisoft flambe en bourse face aux rumeurs de rachat

Un partenariat pour sortir Ubisoft de la Bourse ?

Un tournant crucial : Assassin’s Creed Shadows

Dans un email adressé aux employés, Yves Guillemot a réitéré son engagement : Je fais tout mon possible afin de nous aider à reprendre l’élan nécessaire pour qu’Ubisoft reste un acteur-clé de notre industrie .

L’hypothèse d’un retrait d’Ubisoft de la Bourse, évoquée en octobre par, a été relancée par, qui apporte des précisions sur les négociations apparemment en cours.Pour cela, elle devra se rapprocher de Tencent, actionnaire depuis 2021 avec une participation de 10% dans Ubisoft et 49% dans la holding de contrôle Guillemot Brothers. En échange de son soutien financier,sur les décisions stratégiques, notamment concernant la distribution de dividendes, un point qui ne fait pas consensus au sein des Guillemot.Ubisoft est confronté à une chute de son action de 50% depuis janvier 2024, et une valorisation désormais modeste pour un acteur de cette envergure.Sans compter la fermetures de plusieurs studios ainsi de certains serveurs et les mouvements sociaux Mais il reste un petit espoir.Un nouvel échec pourrait compromettre encore davantage l’avenir du groupe.Le secteur et les employés d’Ubisoft suivent donc ces développements avec attention, alors que l’avenir de l’un des fleurons du jeu vidéo français se joue dans un contexte stratégique et économique tendu.